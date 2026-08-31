Pożar w zakładzie produkującym drony. Na miejscu funkcjonariusze ABW
Ogień wybuchł w nocy w zakładach WB Electronics. To firma produkująca części do dronów, z których korzysta polska i ukrainska armia. Monitoring zarejestrował włamanie zamaskowanej osoby.Resu
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Komentarze (34)
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Jakvw dzień jakiś "niebezpieczny człowiek" z aparatem się kręci w miejscu publicznym, to ochrona zaraz zauważy. Ale włamanie w nocy daj pan spokój kto by to widział...
Dopłaty państwowe do górnictwa węgla kamiennego w Polsce: 6 miliardów złotych rocznie.
@D3SP3RO:
Przecież żołnierze nie pilnują (czy jak piszesz "pełnią" warty) w jednostkach wojskowych, tylko zajmują się tym prywatne firmy ochroniarskie, a ty chcesz z nich robić wartowników w takich obiektach? Litości..