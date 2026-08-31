Każdy z rządzących mówi, o zagrożeniu wojną ale widzę, że na słowach się kończy. Jak można nie wiedzieć że jest zakład xyz, który produkuje elementy potrzebne wojsku? Przecież tam od dłuższego czasu powinna być dodatkowa ochrona, całodobowo. Teraz powinni spojrzeć na mapę i obstawić resztę takich lokalizacji, inaczej jutro przeczytamy, że płonie kolejny zakład.