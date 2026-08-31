Kur#! mać! Ile jeszcze takich dzbanów, będzie robiło popularność na igraniu z życiem innych uczestników ruchu drogowego. Rzygam już takimi znaleziskami i autentycznie samo ich odpalenie mnie wku$!ia. Kiedy nasz karton zwany państwem weźmie się na poważnie za taką hołotę? A nawet jeżeli nie system, to czy my możemy cokolwiek zdziałać, żeby tacy idioci nie monetyzowali swoich genialnych pomysłów?