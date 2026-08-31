mihas_amg - Kolejny pirat drogowy chwali się wyścigiem i niebezpieczną jazdą
mihas_amg: kolejny pirat drogowy, który urządził sobie wyścig, łamiąc przy wszelkie przepisy ruchu drogowego i stwarzając poważne zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu. Kolega dobrze już wszystkim znanego pirata z niebieskiego BMW M2, którego zresztą również widać na tym na filmieElementalX7
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Komentarze (77)
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nie jest w stanie, nieuku.
Podsumowując kiedyś lidize nawet tego nie zgłaszali, bo nyło
@krzysztof2033: Sprawa apolityczna a wykopek po swojemu. Sranie sobie do gniazda nikomu nie przyniesie dobrego niezależnie od poglądów - chyba że jesteś anarchistą. Jako prawak chciałbym w---------ć wszystkich nielegalnych imigrantów z Polski a nagminnie łamiących prawo do pręgierza na główny plac w mieście, a potem banicja
@Krupier To plus nieumiejętny tetris licząc
Cwaniaki myślą, że zapisek o tym, że wrzucony film jest z AI albo nagrany na zamkniętym terenie uchroni ich przed czymkolwiek, jak widać działa.