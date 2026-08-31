Na czyją rzecz działają sądy w Polsce?
Pani nie płaci czynszu, sąd orzeka eksmisję. Odwołanie od wyroku nieskuteczne. Jednak sąd rodzinny (sic!) wydaje własny wyrok i nakazuje właścicielowi oddanie kluczy lokatorowi xD Przypadek nie mój, ale trafiłem na to dziś rano i aż się zagotowałem...BlogoslawionyTwarozyc
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Komentarze (34)
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A jakie to ma znaczenie że się OP pomylił?
Jedyne co tu istotne to że jest sprawa gdzie ktoś od 3 lat nie płaci za lokal i nagle sąd nakazuje przekazanie tej osobie kluczy do tego
Komentarz usunięty przez autora
uspołecznienie zysków, prywatyzacja strat xD
@TheTostu: myśle że po prostu jesteś chciwy że nie chcesz biedakowi dać nawet spać na wersalce w dużym pokoju
czemu naruszasz jego prawo do mieszkania? nie wstyd ci, naruszać podstawowe prawa tego człowieka?!?!?!?!
Dlaczego jak wynajmuję mieszkanie to rachunki za media są na właściciela nie na wynajmującego?
Tak prosty sposób na oszustów.
Nie płacą rachunków to nie mają pradu i gazu.
Trzeba było załatwić sprawę tak jak się załatwiało od setek tysięcy lat, czyli siłą. Teraz już nic z tym nikt nie zrobi. Stracone pieniądze, czas, stracone zdrowie, a może i stracone mieszkanie nawet też.
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Komentarz usunięty przez autora