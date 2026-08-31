"Zawsze płaciłem ZUS". Mieczysław Hryniewicz nie ukrywa, że ma wysoką emeryturę.
Tak na przekór wszystkim jęczącym artystom, którzy mówią dej.... Byli także przewidujący artyści...konkarne
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Tak na przekór wszystkim jęczącym artystom, którzy mówią dej.... Byli także przewidujący artyści...konkarne
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Komentarze (88)
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@Sikor12:
Zdaje się, że tak działają ubezpieczenia. SZOKUJĄCE!
Tak samo jak to było podczas covidu, co ci co oszczędzali hajs zostali ukrani inflacją - więc oszczędności im spadły, a ci co carpe diem i brali kredyty - mieli prawie 0% stopy procentowe :)
I nie oczekuj, że murarz, magazynier, sprzątaczka nagle będą ekspertami od giełdy. Jak zawsze na inflacji tracą ludzie, bo ci co są bogaci, potrafią inwestować. A to tak nie powinno działać. Bo widać już to w statystykach rozjazdu klasy średniej od bogatej.
Ja mam ten zasczyt, że potrafię obracać
@masz_fajne_donice: tzn że nie płacisz? Rozumiem, że mieszkasz za granicą?
ZUS został zaprojektowany pod etat i regularne przychody i gównianie radzi sobie z każdym innym rodzajem działalności.
Hryniewicz to aktor serialowy, czyli najbardziej "etatowy" artysta, jakiego można sobie wyobrazić. Do tego odnosi on relatywnie duże sukcesy, grając w wieloletnich serialach puszczanych w telewizji ogólnokrajowej. Po zaangażowaniu się do serialu można spokojnie wywalczyć sobie etat i odprowadzać składki, nie martwiąc się o jutro.
Problem
@TheTostu: Zwłaszcza tacy jak np. Maryla Rodowicz, Krzysztof Cugowski, Zbigniew Buczkowski, Teresa Lipowska (M jak Miłość)...
A kolejna sprawa, to fakt, że w ogromnej liczbie przeróżnych zawodów w Polsce ludzie otrzymują niskie emerytury. Z jakiegoś powodu nieuczciwym wydaje mi się faworyzowanie akurat tej grupy, kosztem innych.
1. Nie płacisz ZUSu (nie wiem czy to w ogole legalne) albo płacisz minimalny jaki się da - i wtedy twoja emerytura to grosze.
2. Płacisz ZUS w miare proporcjonalnie do twojej pensji - i wtedy twoja emerytura będzie w miare ok.
Dochody regularne czy nie, to nie ma znaczenia. Finalnie masz jakiś dochód rocznie i wtedy jeden