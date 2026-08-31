ZUS to kpina od kiedy pamiętam, przepalają hajsy jak głupi. Przy takich wpływach jakie mają gdyby nie rozpasana administracja to byłaby firma bogata jak meta. Teraz tego nie ma ale kiedyś jak trzeba było się pofatygować osobiście po druczki to było 5 okienek z babami od TYLKO WYDAWANIA DRUCZKÓW. Na uJ! ilekroć byłem to z tych kilku okienek jedno otwarte a petentów co kot napłakał. Tak wygląda administracja w ZUSie połowa stanowisk Pokaż całość