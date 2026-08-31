PS4 pro kosztowało około 1800 w momencie premiery, a zwykłe wtedy 1100-1200 złotych. Kupno wtedy PC było kompletnie bez sensu, ale jak regularna cena była 3.5k, a teraz 5-6k czy więcej, to trzeba być debilem by kupować sprzęt do wypożyczania gier XDDD