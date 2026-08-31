PS5 Pro wyprzedane, w Polsce ceny skoczyły do 6800 PLN
27 minut wideo zniszczyło rynek. PS5 Pro znika ze sklepów, spekulanci liczą zyski. Najnowszy pokaz Grand Theft Auto 6 zachwycił graczy i potrząsnął giełdowym sentymentem wokół japońskiego giganta. Gracze rzucili się na PlayStation 5 Pro, a magazyny w USA opustoszały w ekspresowym tempie.FXMAG
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Komentarze (215)
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Poszczekali, poszczekali ale ostatecznie i tak pieniądze dali.
Sami sobie jesteście winni ze korporacje traktują was jak dojne krowy, bo ostatecznie i tak jesteście dojnymi krowami.
Warunkiem wygranej growego korpo jest wydojenie ciebie poprzez praktyki o watpliwej uczciwosci, twoim warunkiem wygranej jest nie dać się wydoić.
By osiągnąć zwycięstwo czyli nie dac się wydoić to masz opcje.
1. Zmuszenie korporacji do zmiany praktyk by oferta jaką ma dac nie wiązała
@LegendarnyOdkurzacz: Jakiego ty buntu oczekiwałeś, jak 99% użytkowników ma wywalone na wersje fizyczne i woli dużo szybszą i łatwiejszą w dostępie wersję cyfrową.
Mogę cię zaskoczyć, ale większość ludzi kupuje grę żeby w nią zagrać i zapomnieć, dla krótkotrwałej rozrywki i walą ich jakie tam SONY ma licencje i krzaczki w umowach
https://www.polygon.com/sony-digital-games-lawsuit-california/
PlayStation wants to prove in court that you don't own your digital games
@chandler-bing: ja poczekam jak GTA 6 będzie za darmo na PC lol
Klienci złapali baita a teraz dają się frajerzyć któryś rok z rzędu.
@zuraw84: biorąc pod uwagę że miesiąc czy tam 2 miesiace temu jak sprawdzałem było 2 okolicach 4k, za 3800 mozna bylo złapać, to jest w c--j drogo.