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Tu jest post FB z wizerunkiem sprawcy:Swoją drogą policja w formie - wrzucają na FB coś co tak naprawdę jest zdjęciem monitora wyświetlającego stopklatkę z monitoringu.To powoduje ogromną utratę szczegółów i obniżające szanse na identyfikację sprawcy.Dlaczego