W Gdyni wandale urządzili sobie serię ataków. Ich ofiarą padła nawet sala zabaw
Seria aktów wandalizmu w gdyńskiej dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. Ostatnim celem wandali padła sala zabaw dla dzieci.mac_mod
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Seria aktów wandalizmu w gdyńskiej dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. Ostatnim celem wandali padła sala zabaw dla dzieci.mac_mod
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Komentarze (13)
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wchodzisz na allegro
produkt sprzedaje 5 sprzedawców
dzwonisz do nich
mówisz proszę sprawdzić kto kupował ten produkt w ciągu ostatniego roku w mieście Gdynia, najlepiej z adresem paczkomatu
i cyk masz podejrzanego
ale policja i tak tego nie zrobi, bo co ich to obchodzi
@sylwke3100: jeśli już to chemicznej (－‸ლ)
https://www.facebook.com/100064815156152/posts/1510434511127040/?app=fbl
Swoją drogą policja w formie - wrzucają na FB coś co tak naprawdę jest zdjęciem monitora wyświetlającego stopklatkę z monitoringu.
To powoduje ogromną utratę szczegółów i obniżające szanse na identyfikację sprawcy.
Dlaczego