W fast foodzie zarabiałem więcej, niż dziś dostaje doktorant. To nie żart
Cztery lata temu pracowałem w fast foodzie. Byłem świeżo po napisaniu matury, bez wyższego wykształcenia i tak naprawdęstarnak
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Cztery lata temu pracowałem w fast foodzie. Byłem świeżo po napisaniu matury, bez wyższego wykształcenia i tak naprawdęstarnak
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Komentarze (103)
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Generalnie jak ktoś chce się w życiu zajmować nauką i do tego jest jakiś sensowny, to bez problemu dostaje się na doktorat w Europie Zachodniej. Więc prędzej skończy się tak, że jak warunki finansowe się nie poprawią, to będzie odwrotnie jak mówisz. Lepsi odejdą, słabsi zostaną.
Gdyby go nie mieli, nikt by nie zauważył bo
Z zakladu zamknietego dla ameb
Najwiecej o nauce pier.. Tu osoby co ledwo podstawowke ukonczyly.
No właśnie. Państwo powinno INWESTOWAĆ w naukę a nie wydawać masę kasy na niepotrzebne kierunki np. humanistyczne.
Wykształcenie humanisty do pracy na kasie w markecie to strata pieniędzy wydartych podatnikom.
Studia powinny być płatne, z systemem stypendiów dla najzdolniejszych. Kasa, którą państwo wydaje na studentów, powinna być kredytem studenckim, spłacanym po objęciu pracy przez kandydata. Ewentualnie przez zatrudnienie na państwowym stołku. Lekarze na SOR, stomatolodzy w
@Besticandois0: Mogę zapytać jakie wykształcenie zapewnia tak przytłaczającą elokwencję, jak Twoja?
O reaktorze Maria, słyszałes?
Dla mnie to celowe działanie a nie indolencja.
@real_scoria: sporo nie robi nawet magistra ¯\(ツ)/¯