Kolejna aktualizacja Windows 11 psuje pulpit i kursor myszy
Opcjonalna łatka KB5120998 dla Windows 11 przywraca domyślne ustawienia kursora, zamienia ikony wysokiej rozdzielczości na większe białe wskaźniki i czyści tapetę pulpitu na czarno. Microsoft nie potwierdził jeszcze oficjalnie źródła problemu i prosi użytkowników o zgłoszenia w Feedback Hub.real_scoria
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Komentarze (61)
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@Gro9: Chyba mówisz o Another Indian w kontekście AI( ͡° ͜ʖ ͡°)
AI^2
Do wyboru bylo:
- zaktualizuj i zamknij
- zaktualizuj i uruchom ponownie
Czyli jak z tym kolorem u komunistów, możecie wybrać każdy pod warunkiem, że to będzie czerwony.
Czy ktoś pracuje na oprogramowaniu inżynierskim CAD, ansys analisys pod linuxem? Lub na odpowiednikach tych programów?
@3majmipiwo: nikt nie pracuje, bo tm jednak potrzeba jakiegoś sensownego UI, a tego śmierdzącostope nerdy z piwnic nie uznają- możesz sobie zaprojektować w terminalu
https://www.reddit.com/r/Ubuntu/comments/1qw4a16/issues_after_recent_kernel_update_from_614_to_617/?tl=pl
https://www.notebookcheck.pl/Blad-Spotlight-odpowiedzialny-za-problemy-z-dyskami-SSD-macOS-Sequoia.852162.0.html
Mam taką prośbę. W razie gdyby Ubuntu zrobił jakiś odpał, to nie wieszaj psów na Linuxie.
Jak się coś takiego wydarzy to nie panikuj, nie denerwuj się tylko napisz.
Niech ci służy, cokolwiek będzie zainstalowane.
@Argiope: Jedno nie przeczy drugiemu xD
To dzięki niemu możemy uciec przed abominacja jaka jest windows 11.