Opcjonalna?

Do wyboru bylo:

- zaktualizuj i zamknij

- zaktualizuj i uruchom ponownie

Czyli jak z tym kolorem u komunistów, możecie wybrać każdy pod warunkiem, że to będzie czerwony.



Czy ktoś pracuje na oprogramowaniu inżynierskim CAD, ansys analisys pod linuxem? Lub na odpowiednikach tych programów?