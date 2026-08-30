To narzędzie automatycznie usuwa cenzurę z modeli AI
Open source'owy projekt Heretic metodą zwaną abliteracją kierunkową automatycznie zdejmuje wbudowane ograniczenia i odmowy z modeli językowych, bez ręcznej pracy i bez większej utraty jakości. Społeczność stworzyła nim już ponad 5 tysięcy odcenzurowanych wersji popularnych modeli AI.real_scoria
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Komentarze (22)
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@Natan93 Heretic to narzędzie do automatycznego usuwania „safety alignmentu" z modeli transformerowych. Pod spodem siedzi directional ablation (tzw. abliteracja, z pracy Arditi et al. 2024) połączona z optymalizatorem TPE na Optunie. Cały myk polega na tym, że nie musisz nic rozumieć z wnętrzności transformera ani nic dotrenowywać. Heretic sam szuka parametrów ablacji, minimalizując jednocześnie liczbę odmów i dywergencję KL względem oryginalnego modelu. Efekt: model przestaje odmawiać, a przy tym