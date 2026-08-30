Wpadła mi ostatnio na YouTube historia Borlanda: https://www.youtube.com/watch?v=6X0f3gwQTmc

Dla Mirków klepiących kod od dekad to czysta nostalgia. Niebieski ekran Turbo Pascala, szybka kompilacja i skróty w rodzaju Ctrl+K D.

Kto pamięta te czasy, niech pierwszy rzuci dyskietką 5,25".

A kto kojarzy już tylko współczesne frameworki i VS Code, niech czyta albo ogląda dalej, bo dzisiejsze narzędzia programistyczne mają w sobie więcej DNA z tamtej epoki, niż mogłoby się wydawać.

Sama historia skrótów Ctrl+K to niezły przykład tego, jak długo żyją pomysły z dawnych narzędzi. Pod koniec lat 70. WordStar spopularyzował sekwencyjne skróty oparte na klawiszu Ctrl. Były to czasy, kiedy układ klawiatur nie był jeszcze tak ustandaryzowany jak dziś, a wiele terminali nie miało nawet osobnych klawiszy kursora. Borland przejął ten model do Turbo Pascala, którego dokumentacja wprost mówiła o skrótach zgodnych z WordStarem. I ta tradycja nie umarła razem z DOS-em.

W kolejnych dekadach podobne sekwencje pojawiły się w Visual Studio, między innymi do komentowania kodu czy do formatowania dokumentu. Dzisiaj ten sam sposób obsługi znajdziemy w Visual Studio Code, gdzie Microsoft nazywa takie kombinacje key chords.

Trudno udowodnić prostą linię kodu WordStar -> Turbo Pascal -> Visual Studio -> VS Code, ale nietrudno dostrzec ciągłość kultury i pamięci mięśniowej programistów. Ludzie zmieniali języki, komputery i systemy operacyjne, ale pewne odruchy zostawały. Projektanci kolejnych narzędzi mieli więc dobry powód, żeby ich nie łamać.

Ale ciekawa historia zaczyna się od kompilatora. W 1983 roku Philippe Kahn z Borlanda wziął niezwykle szybki kompilator Pascala napisany przez młodego duńskiego programistę Andersa Hejlsberga, połączył go z edytorem i środowiskiem pracy i wypuścił jako Turbo Pascal. Cena wynosiła około 50 dolarów. Konkurencyjne narzędzia potrafiły kosztować setki. Do tego Turbo Pascal kompilował kod w pamięci i robił to absurdalnie szybko jak na ówczesne komputery.

Borland urósł na początku lat 90. do jednego z największych producentów oprogramowania PC. Pojawiły się Turbo C i Turbo C++, Paradox, Quattro Pro i kolejne narzędzia dla programistów. A w 1995 roku pojawiło się Delphi. I tutaj robi się naprawdę ciekawie, bo głównym architektem Delphi był ten sam Anders Hejlsberg. Potem zaczęły się jak zwykle problemy. Borland wszedł w kosztowne przejęcia, między innymi Ashton Tate, producenta dBASE. Próbował walczyć na rynku baz danych i aplikacji biurowych, podczas gdy Microsoft coraz skuteczniej sprzedawał Worda, Excela, PowerPointa i później Accessa jako jeden pakiet Office.

Do tego doszły wojny cenowe, trudne przejście całej branży z DOS na Windows i wieloletni proces z Lotusem dotyczący interfejsu Quattro Pro. Ten ostatni Borland ostatecznie wygrał, ale firma w tym czasie walczyła już na kilku frontach jednocześnie.

Microsoft zrobił jeszcze jedną rzecz. Zaczął agresywnie rekrutować ludzi Borlanda. W 1996 roku do Microsoftu przeszedł Anders Hejlsberg. Borland później pozwał Microsoft, twierdząc, że w ciągu około 30 miesięcy firma przejęła 34 jego pracowników. Według dokumentów związanych z pozwem sam Hejlsberg dostał siedmiocyfrowy bonus za przejście do Microsoftu.

I tu dochodzimy do najciekawszej części tej historii. Hejlsberg został w Microsoft głównym projektantem C# i jednym z kluczowych ludzi stojących za .NET. C# nie jest „Delphi z inną składnią”, ale doświadczenia zdobyte przy Turbo Pascalu i Delphi niewątpliwie pojechały razem z ich architektem do Redmond. A potem, w 2012 roku, Microsoft pokazał TypeScript, którego głównym architektem ponownie był tak własnie Anders Hejlsberg. I właśnie tutaj moim zdaniem widać prawdziwe DNA Turbo Pascala.

Nie chodzi o składnię. Nie chodzi nawet o konkretny system typów. Chodzi o filozofię. Kodujesz i praktycznie natychmiast dostajesz informację, czy coś zrobiłeś źle. Kompilator i język nie są oderwanymi narzędziami uruchamianymi raz na kilka minut, tylko częścią interaktywnego środowiska programisty.

IDE rozumie kod, typy napędzają podpowiedzi i refaktoryzację, a cały system jest projektowany tak, żeby droga między napisaniem kodu a zobaczeniem rezultatu była jak najkrótsza. To jedna z rzeczy, które Hejlsberg uważał za kluczowe już przy Turbo Pascalu.

Czterdzieści lat później TypeScript robi coś bardzo podobnego w zupełnie innym świecie: incremental type checking, language services, podpowiedzi w czasie pisania, szybkie wykrywanie błędów i bardzo mocna integracja z edytorem.

Technologia jest oczywiście zupełnie inna. Ale filozofia jest zaskakująco podobna. Turbo Pascal -> Delphi -> C# -> TypeScript.

Nie jest to genealogia języków w sensie akademickim. To raczej genealogia sposobu myślenia o narzędziach dla programistów, przenoszona przez jednego z najbardziej wpływowych projektantów języków ostatnich czterech dekad.

Borland jako niezależna firma zniknął. W 2009 roku został przejęty przez Micro Focus za około 75 mln dolarów. Ale jedna z jego najważniejszych idei przetrwała. Kompilator powinien być szybki, feedback natychmiastowy, a język i narzędzia powinny działać razem.