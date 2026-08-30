idol chłopskiego rozumu i patologii ze wsi

ale i tak ostatnie półtora roku coś ruch na jego kanale spadł

ale odpalcie sobie sprzed 2 lat jego vlogi i wejdźcie w komentarze - normalnie mentalnie rosja/syberia tylko po polsku, masa masa fejsbuukowych grażyn i innego śmietnika - i to samo na innych kanałach



i u innych vlegerów to samo w komentarzach