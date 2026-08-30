Piotr Pająk = Podróże WOJOWNIKA = Przeszłość
Uzbrojeni w kije bejsbolowe, kastety i łańcuchy, zamaskowani kominiarkami zaatakowali młodych piłkarzy i ich rodziców. Dotkliwie pobili cztery osoby. Policjanci zatrzymali dwunastu najbardziej agresywnych napastników, a wśród nich ośmiu nieletnich. Sprawcom grożą kary 3 lat więzienia.raja-bajaj
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Komentarze (86)
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Co do Wojownika, obejrzałem z dwa odcinki, jakoś nie przypadły do gustu, więc nie oglądam.
ale i tak ostatnie półtora roku coś ruch na jego kanale spadł
ale odpalcie sobie sprzed 2 lat jego vlogi i wejdźcie w komentarze - normalnie mentalnie rosja/syberia tylko po polsku, masa masa fejsbuukowych grażyn i innego śmietnika - i to samo na innych kanałach
i u innych vlegerów to samo w komentarzach
@AnonymousDev: Akurat ten jest najgorszy. To ruska onuca.
Kiedyś w tv prezentowali ludzi oczytanych, którzy swoim zachowaniem mogli podnosić poziom kultury w społeczeństwie, a obecnie… sami widzicie co jest promowane i jacy ludzie dają przykład kolejnemu pokoleniu.
@Gustaw-Lopez: Ale p---------e. To samo ludzie 30 lat temu mówili o telewizji.
Cejrowski jaki by nie był to nikogo nie tłuk na ulicy. Nie siedział też w kryminale jak ten patus pająk.
Tymczasem ktoś robi z nim interesy, oglada filmy, "kupuje" nieruchomości w Tajlandii/
Totalna patola.