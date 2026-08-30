Kupiłeś maszynkę do zbierania jagód? Za użycie jej w lesie grozi do 5000 zł!
Chcesz przyspieszyć zbieranie jagód maszynką z internetu? Leśnicy ostrzegają: to niszczenie przyrody. Za używanie takich narzędzi Straż Leśna ukara cię na miejscu mandatem do 250 zł, a w sądzie grzywna sięga nawet 5000 zł. Zobacz, o czym pamiętać w lesie.Tired_
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Komentarze (59)
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https://swedentravelinfo.com/berry-picking-in-sweden/
Kiedyś to było...
@hotshops_pl: i to dzięki pisowi, bo tusk chciał sprzedać prywaciarzom las i wtedy państwo niczego by nie mogło zakazywać!
https://x.com/TeleexpressTVP/status/1246821146181459969/video/1
Tymczasem Lasy Państwowe i planowana dewastacja lasu do gołej ziemi
Gorzej jak cebulaki idą na gąski do lasu z grabkami.