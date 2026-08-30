Zbieraczka z metalowymi lub plastikowymi zębami naprawdę dewastuje krzaki w porównaniu z ręcznym zbieraniem. Krzaczek jagody jest naprawde delikatny. Kiedy zrywasz jagody palcami, bierzesz tylko dojrzałe owoce i nie uszkadzasz rośliny. Maszynka wyrywa garściami liście, łamie młode pędy i niszczy pąki na kolejny rok. Po przejściu takiego „zbieracza” zostają same ogołocone, połamane badyle. Kary są jak najbardziej dobre w tym przypadku bo po maszynkach w lesie zostaje pustynia.