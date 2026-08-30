No ale po co ci naukowcy tak pieprzą o czasie. Masz zegarek i już kwestia czasu jest rozwiązana. Po co dalej się zastanawiać? Co zrobią zegarek co ma 25 godzin? Albo prędkość światła. A niech tam sobie światło ma prędkość ile chce. Niech sobie leci np. 9999 km/h albo nawet 99999km/h. Dopóki jak zapalam światło w kuchni i oświetla do razu całą kuchnię to niech sobie robi co chce. Ja się zastanawiam Pokaż całość