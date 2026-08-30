Największe tajemnice czasu i przestrzeni - rozmowa z dr inż. Maciejem Mulakiem
Od Galileusza i obserwacji Jowisza po zaginanie czasoprzestrzeni w Interstellar. Dr Maciej Mulak w rozmowie z Patrycjuszem Wyżgą tłumaczy jak mierzyliśmy prędkość światła, dlaczego to absolutna stała i co stałoby się ze wszechświatem, gdyby się zmieniła. Konkretny wywiad do obejrzenia.mirekwirek
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Komentarze (22)
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Jednak wykopie z szacunku i propagacji wiedzy.
Typa nie da się słuchać. Mamrocze niewyraźnie, zmienia temat, gada do rzeczy. Ten wywiad jest co najwyżej do zakopania.
Ten wywiad to faktycznie kompletna porażka, gada bez ładu i składu bardzo nudnym tonem do tego skacze z tematu na temat bez żadnej logiki. Słabo to wypadło