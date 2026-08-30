Wszyscy jadą po Stanowskim jak po burej suce nie dlatego bo go nie lubimy tylko dlatego bo to pierwszy moralizator RP. Leci do Indii by tropić czwartoligową aktorkę (tak naprawdę miał pretekst na wrzucenie wakacji w koszty), nie dopuszcza do zorganizowania gali patowalk, urzędniczki zamykałby w dyby a on sam uprawia zwykłą bandyterkę na drodze i kumpluje się z gościem co nie pamięta 711 połączeń. Krzysiu mówi teraz, że se kierowcę wynajmie Pokaż całość