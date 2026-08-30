Krzystzof Stanowski mocno o samym sobie
Krzysztof dość krytycznie wypowiada się o swoim zachowaniu na drodze ( MARIUSZ EDIT - WINA TUSKA)Fatalista1988
- #
- #
- #
- 66
- Odpowiedz
Krzysztof dość krytycznie wypowiada się o swoim zachowaniu na drodze ( MARIUSZ EDIT - WINA TUSKA)Fatalista1988
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (66)
najlepsze
Z resztą, jaka jest szansa, że złapią Ciebie jak akurat przekroczysz ten jeden raz w życiu prędkość? Zakładam, że chłop regularnie zapierdziela i w tym przypadku akurat trafiła kosa
Wyrzucili go z TVN-u bo się jednoznacznie nie określił czy będzie czy nie będzie kandydował, a TVN nie chciał robić za maszynkę kampanijną dla Lisa, który wybiłby się dzięki nim.
Stano kandydował w ramach happeningu. Jakby dzisiaj dostał "Dziennikarza Roku" i nowego Citroena jak Lis w 2009 to większa część środowiska miałaby ból d--y