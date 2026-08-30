Nastolatkowie na skuterze wjechali pod pociąg. Nie żyje 14-latek, 13-latka ranna
Tragedia na niestrzeżonym przejeździe w Jarzębiej Łące (pow. wołomiński). 14-latek kierujący skuterem wjechał pod pociąg i zginął na miejscu. Jego 13-letnią pasażerkę przetransportowano śmigłowcem LPR do szpitala. Nastolatkowie jechali bez kasków, a okoliczności wypadku bada policja i prokuratura.Tired_
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Komentarze (92)
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To rzeczywiście zrobiło różnicę przy zderzeniu z pociągiem…
Gówniak nie był frajerem, nie czekał przed rogatkami i pokazał klasę.
Współczuję rodzinie nastolatki
@qupi: tak widzę głosicieli teorii Darwina
może gnojek by dawał nieźle radę z dzidą po lesie?
@masz_fajne_donice: przy tej inteligencji prawdopodobnie sam by się na nią nadział i zdechł od gangreny
Niestrzeżone przejazdy kolejowe to chyba najskuteczniejszy sposób na eliminację
Ja byłem wyjątkowo porządnym nastolatkiem, a mógłbym wyliczyć kilka sytuacji, które przy odrobinie pecha mogły zakończyć się źle. Wiele, jeśli nie większość, osób może powiedzięc to samo do
@midpoint: Brak kasku to jeszcze jedna przesłanka, że kierujący lekceważył przepisy.
Ten "wypadek" to nie przypadek tylko konsekwencja.