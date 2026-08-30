Z jednej strony tragedia, z drugiej... no cóż, jeśli ktoś nie jest w stanie zauważyć ani usłyszeć kilkusettonowego pociągu w miejscu gdzie zazwyczaj takie jeżdżą, albo celowo wjeżdża mu pod koła, to może lepiej by na tym incydencie jego obecność w populacji zakończyła się. Bo tym bardziej kiedyś jako kierowca czegoś większego nie zauważy pieszego czy innego uczestnika ruchu, i zginie ktoś postronny.



Niestrzeżone przejazdy kolejowe to chyba najskuteczniejszy sposób na eliminację Pokaż całość