Pożegnanie Sadistic.pl z Afryki
Piękne, z rozmachem i pełne emocji pożegnanie z serwisem Sadistic.plijones
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Piękne, z rozmachem i pełne emocji pożegnanie z serwisem Sadistic.plijones
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Komentarze (36)
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piękne to były filmiki, ile się człowiek dowiedział z BHP
z rzeczy które najbardziej zapadły mi w pamięć to tetrusmorderca ( chłop co złamał se kręgosłup i opisywał nieco swoje życie w paraliżu czterokonczynowym) no i oczywiście "kobiety sadistica"
@m_ney: Bezpieczeństwo Hamuję Pracę ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
Tworzyć takie filmiki dla ludzi w Afryce z grupą polskich Januszów
Art. 255b Kodeksu karnego
§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej publicznie rozpowszechnia treści przedstawiające:
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