Macie czarno na biały, że chinole nas szpiegują sprzętem za który sami zapłaciliśmy, a w komentarzach, że w sumie to nic się nie dzieje, bo rząd też nas szpieguje XD



Widać, że juany wydane na youtuberów którzy pod byle szitem z Chin będą się spuszczać nie poszedł na marne.