Pluskwy w chińskiej elektronice. Problem jest większy, niż sądzono
Tani router z Chin może kosztować więcej, niż się wydaje. Badacze odkryli kilka fabrycznych luk dających zdalny dostęp z uprawnieniami administratora.ochucki
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Komentarze (58)
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@Polak_maly_: Obecnie są po "naszej" stronie mocy więc wszyscy udają że problemu nie ma
Tu za to mówimy o dostępie do Twojej sieci domowej, dostępie do haseł sieciowych (WiFi, PPP).
Ten pierwszy to stalker a drugi to włamywacz
@D1_MIRAS: Zawsze możesz kupić europejski MikroTik.
Będąc producentem kompletnie niszowym raczej nie odważyliby się włożyć backdoora wprost. Oznaczałoby to natychmiastowy koniec ich działalności.
Poza tym ich użytkownicy są zdecydowanie bardziej świadomi i podejrzany ruch wychodzący natychmiast zostałby zauważony.
@werfogd: to trochę jak z użytkownikami wykopu podobno ( ͡° ʖ̯ ͡°)
Z glupoty?
To wszystko jest celowa działalność, z odgórnego przykazu
Widać, że juany wydane na youtuberów którzy pod byle szitem z Chin będą się spuszczać nie poszedł na marne.