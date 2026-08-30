Krzysztof Stanowski stracił prawo jazdy. Pędził 110 km/h w terenie zabudowanym
Idol Mariuszków stracił prawo jazdy za jazdę 110 km na godz. w zabudowanym terenie.kocurek66
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Idol Mariuszków stracił prawo jazdy za jazdę 110 km na godz. w zabudowanym terenie.kocurek66
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Komentarze (417)
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:)
@LudzieToDebile: w ogóle całe prawo, prawa fizyki też ( ͡° ͜ʖ ͡°)
3000 - czyli co, recydywa?
To batyr obniży mu cenę energii o 33%. Makao i po makale.