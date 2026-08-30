Kalifornia wyłącza Linuxa spod kontrowersyjnego prawa o weryfikacji wieku!
Prawodawcy z Kalifornii jednogłośnie przegłosowali poprawkę do ustawy - systemy takie jak Linux oraz oprogramowanie na licencjach GPL, MIT, BSD czy Apache nie będą musiały spowiadać się z wieku swoich użytkowników.Tired_
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Komentarze (33)
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Ale patrząc na preferencje wyborcze (które z wiekiem niestety się nie zmieniają!) to jakoś mnie to nie dziwi.
@w9rT_wv_bIAn37l: Dokładnie. Jak umiesz sam zainstalować linuksa to znaczy, że jesteś już po prostu stary. To się samo weryfikuje (╯°□°）╯︵ ┻━┻