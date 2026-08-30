Szpital zaciągał długi w parabankach wiedząc, że nie będzie w stanie ich spłacić, licząc na to że państwo spłaci je za nie. A na co szły pieniądze? A po to żeby móc płacić miliony lekarzom. Świetny plan. Szpitale płacą lekarzom więcej niż są w stanie wyciągnąć z NFZ, a potem zdziwienie, że spirala wynagrodzenia się kręci i zdarzają się lekarze zarabiający po kilka tysięcy za GODZINĘ pracy. Gdzie jest zarząd i rada Pokaż całość