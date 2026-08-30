Włodawski szpital na krawędzi. 58 milionów długu
Widmo upadku, gigantyczne długi i ostry spór na szczytach lokalnej władzy. Do spłaty pozostaje około 58 mln zł zobowiązań, w tym koszty kredytów zaciąganych w przeszłości w parabankach.ScypioAfricanus
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Komentarze (40)
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Bo już pierdlu siedzą, no nie ?
Powinna być odpowiedzialność finansowa, w prywatnych i publicznych.
@JoBackManhorse: w małych firmach szef zawsze dopłaca do interesu, wiec nie dosć ze nie zarabiaja , to jeszcze dopłacają ;)
@Michasz1991: Jak luxpety i analmedy przejmą szpitale to zaraz będzie reforma zdrowia - nadprodukcja lekarzy, uwolnienie limitów na studia i specjalizacje, kitle będą walczyć o kęs z pańskiego stołu.
Państwo jest pracodawcą monopolistą na rynku medycznym, niemal monopolistą w kształceniu lekarzy i pielęgniarek a i tak daje się r----ć. Ogon merda psem.