Dziadek 8-miesięcznego Oliwierka zabrał głos po tragicznym wypadku w Krakowie
"Wyszli z auta, nie pomogli nikomu ani mojej córce, ani zięciowi. Nie wzruszył ich płacz 8-miesięcznego Oliwierka, który na ziemi leżał w nosidełku... Poszli oglądać swoje auto. To ludzie bez serca"ElementalX7
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Komentarze (33)
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Po wypadku leżałem na jezdni czekając na karetkę i widziałem co robi... oglądał swój samochód. Nawet s------l do mnie nie podszedł.
W szpitalu to samo, zero zainteresowania, przepraszam, cokolwiek. Pamiętam ten widok do dziś, leżę na jezdni, czekam na karetkę pogotowia, jakąś kobieta podbiegła i kazała mi się
Według mnie podchodzi to pod nieudzielenie pomocy i śmiało można postawić jej za to
@azmel: Ano tak: zabójstwo z zamiarem ewentualnym przy użyciu pojazdu mechanicznego jako narzędzia zbrodni.
Jak ktoś zamienia prędkość w terenie zabudowanym z 50 na 90 km/h zmienia jego energię kinetyczną x3.25 krotnie.
Tym samym zamienia charakter możliwego wypadku tak, jakby to trzy auta przy normalnej prędkości musiały powtórzyć.
na instagrami uczy sie z-----------a wypasioną furą a nie wrazliwości humanistycznej.
Widziałem nagranie kobiety pokrytej płomieniami po wypadku która nie krzyczała, nie biegała, nie tarzała się, tylko sobie spokojnie szła niczym pochodnia. Albo kobietę po wypadku, której partner siedzący obok był martwy, a ta sobie poprawiała makijaż.