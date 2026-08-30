Nie powiedział nic czego nie można zobaczyć na nagraniu z wyjątkiem konkubiny chłopa który potrącił całą trójkę. Ta co prawda nie ogląda samochodu, jednak sprawdza czy zawartość torebki się zgadza... a to wszystko gdy dziecko w nosidełku leży na ulicy dosłownie kilka metrów od niej. Dopiero jakiś randomowy zbiegający z góry chłop wkroczył do działania i zabezpieczył dzieciaczka.



Według mnie podchodzi to pod nieudzielenie pomocy i śmiało można postawić jej za to Pokaż całość