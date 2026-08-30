W Polsce na badania przeznaczamy śmieszne środki w porównaniu z topowymi uczelniami. Cały Polski budżet na badania i edukację jest porównywalny z budżetem jednej topowej uczelni.



Nasi pracownicy są tańsi, ale za odczynniki, narzędzia, i inne rzeczy niezbędne do robienia badań z dziedziny nauk ścisłych płacimy tyle samo (albo więcej – bo kupujemy małe ilości).



Wydajemy mało i nie zdecydowaliśmy się na stworzenie ośrodku/ów wiodących tylko rozsmarowujemy te środki między setki instytucji.