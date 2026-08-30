Polskie uniwersytety miały gonić liderów. Ranking pokazuje upadek szkół wyższych
Polskie uniwersytety miały dzięki dodatkowym środkom skuteczniej konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi świata. W rezultacie w rankingu szanghajskim zamiast 12 mamy 7 polskich uczelni, a najwyżej notowany z nich Uniwersytet Warszawski zajmuje miejsce w piątej setce.Skarbiec_Biz
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Komentarze (23)
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A potem się wszyscy dziwią, że w rankingach wypadamy blado.
Nasi pracownicy są tańsi, ale za odczynniki, narzędzia, i inne rzeczy niezbędne do robienia badań z dziedziny nauk ścisłych płacimy tyle samo (albo więcej – bo kupujemy małe ilości).
Wydajemy mało i nie zdecydowaliśmy się na stworzenie ośrodku/ów wiodących tylko rozsmarowujemy te środki między setki instytucji.