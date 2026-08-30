tak zadecydowaly wroclawskie elyty z jagodna

morda i cieszcie sie, ze nie wzrosnie o 1000%

to sa powazne i potrzebne wydatki, nikt nie bylby tak bezczelny, zeby

a) zadluzac kraj i pokolenia na politycznie uwarunkowany (patrz KPO) kredyt SAFE mowiac o kupnie kamizelek dla policji

b) pakowac pieniadze w sektor publiczny ktorego srednia i tak juz odjechala od sektora prywatnego (oczywiscie na plus, znaj swoje miejsce robolu na etacie)