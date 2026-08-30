Budżet KRRiT wzrośnie o 69 proc. El Dorado instytucji państwowych
Budżet KRRiT ma w 2027 r wzrosnąć aż o 69 proc. To największa procentowa podwyżka wśród najważniejszych instytucji państwowych. Wzrosną także budżety Kancelarii Sejmu i Senatu (po 20 proc.) oraz Kancelarii Prezydenta (15 proc.). - Budżet jest napięty ale odpowiedzialny - twierdzi premier Tusk.Skarbiec_Biz
- #
- #
- #
- #
- #
- 25
- Odpowiedz
Komentarze (25)
najlepsze
Zresztą patrząc po innych wrzutkach z tego konta zajezdza mocno propagandą z kierunków wschodnich.
morda i cieszcie sie, ze nie wzrosnie o 1000%
to sa powazne i potrzebne wydatki, nikt nie bylby tak bezczelny, zeby
a) zadluzac kraj i pokolenia na politycznie uwarunkowany (patrz KPO) kredyt SAFE mowiac o kupnie kamizelek dla policji
b) pakowac pieniadze w sektor publiczny ktorego srednia i tak juz odjechala od sektora prywatnego (oczywiscie na plus, znaj swoje miejsce robolu na etacie)