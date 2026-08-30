Złomnik nadal powadzi krucjatę oczyszczania chodników z surronów
Najpierw Konfitura, teraz Złomnik. Czekam na kolejnych potępiających te zachowania i bierność służb. Każdego dnia wszędzie można nadal spotkać dzieciaki jeżdżące pojazdami, które stwarzają zagrożenie dla nich samych i wszystkich dookoła.Am61
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 28
- Odpowiedz
Komentarze (28)
najlepsze
@TypowyGlazurnik: Ja myślę, że ogólnie ktoś w końcu powinien się na poważnie zająć każdą formą bananowych gówniarzy niezależnie od pojazdu którym się poruszają. Zaraz będzie rok szkolny to znowu będzie wysyp na wpół upośledzonych brokułów i młodych karyn w miastach.
@Project_Yi: Ja mam wrażenie czasami ogólnie, że w tym kraju niektórzy się dopiero budzą jak im ktoś kogoś bliskiego z rodziny rozjeżdża. Tyle co osób broni różnej patoli to jest hit