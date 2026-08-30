Psychoza AI. Coraz więcej osób traci kontakt z rzeczywistością
Wielogodzinne rozmowy z chatbotami sprzyjają urojeniom, a niektóre przypadki kończyły się hospitalizacją psychiatryczną, przestępstwem, a nawet śmiercią. Eksperci spierają się, czy winna jest podatność użytkowników, czy sposób projektowania AI, które bezwarunkowo przytakuje każdej opinii.real_scoria
- #
- #
- #
- #
- #
- 63
- Odpowiedz
Komentarze (63)
najlepsze
I dlatego dla równowagi powinno się wchodzić na wykop, bo tu większość będzie mówić, że jestes debilem, i nawet stwierdzenie że 2+2=4 na 100% ktoś tu zminusuje.
w rozmowie z prawdziwym rozmówcą zdarza się różnica zdań i czasami jedna z osób będzie mieć coś do przemyślenia (wiem że to zanikająca umiejętność, ale mimo wszystko).
natomiast rozmowa z AI może wkręcić cię w spiralę delulu - zupełnie jak grupki wzajemnej adoracji na social media.
Będzie tylko gorzej, skoro w związku nawet nie można normalnie
Moim hobby jest brzdękanie na gitarze i w pracy też nie mam z kim o tym porozmawiać bo większość to ma hobby związane ze zdradą/rozwodem lub pracę bo niczym innym nie potrafią się zainteresować. No i
A tak serio, to niepokojące zjawisko alienacji. Osoby które nie mogą znaleść akceptacji w społeczeństwie, oddając się z całkowitym zaufaniem "relacjom" z botami, stają się w pełni podatni na wpływ "tu wstawic dowolne"
@Dawid_Kwlk: Do tej bandy #patostreamy i #polityka. Od razu by poszedł do Choroszczy. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
nie każdy się z tym pogodzi, ze względu na ograniczenia ekonomiczne, bądź zalety umysłu,
stąd skierowanie uwagi w stronę skromności maszyn, i na ukierunkowanie dialogu z kimś, kto nie czerpie żadnych korzyści, w teorii, z rozmów spersonalizowanych.
ach te AI