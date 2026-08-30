Jeżeli rozmowa ze specjalistą, który cię wysłucha i wyda opinie, powie swoje zdanie, kosztuje kilka sesji po 300 pln, a rozmowa z darmową wersją ChatBota, jest darmowa przy czym korzysta on z bibliotek i wiedzy internetowej i powie Ci coś po prostu miłego, motywującego, podbudowującego, ratującego nadwyrężoną psychikę etc. to nic dziwnego że ludzie się uzależniają od tego i wpadają w cyberpsychozę.



Będzie tylko gorzej, skoro w związku nawet nie można normalnie Pokaż całość