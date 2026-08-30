5 minut, 300 zł i brak diagnozy. Pułapka prywatnych wizyt
Prywatny gabinet miał być ucieczką od kolejek na NFZ, tymczasem pacjenci coraz częściej zostają z niczym. Kilka minut rozmowy, rachunek na 300 zł i brak konkretnej diagnozy tak wygląda rzeczywistość wielu konsultacji.Tired_
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Komentarze (55)
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Tak jest dosłownie w każdej branży. Jak na rynku jest monopol to ceny idą w górę, ale jak można wybrać między usługodawcami, to ktoś w końcu obniży cenę, żeby mieć większe zyski.
Może 50
Uzyskalem sporą poprawę ale masa z tych ludzi nic nie pomogła, a każdy za te 10-15 minut kasował po 200-400zł za wizyte(gdzie te