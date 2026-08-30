kilka lat temu po covidzie dostałem wysypki, zaczęło się od jednej plamki później dochodziły kolejne aż wysypało mi cały tułów. poszedłem do dermatologa prywatnie, obejrzała mnie dosłownie przez kilkanaście sekund, dłużej wypisywała receptę na laptopie. stwierdziła, że mam łuszczycę. za wizytę zapłaciłem 250zł, maści 350zł oczywiście na zamówienie bo od ręki ich nie mieli. myślałem że wysiądę psychicznie, leki nie pomagają, a wręcz przeciwnie pojawiają mi się małe naczyniaki po smarowaniu. jadę Pokaż całość