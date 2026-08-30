Kryzys demograficzny zatacza coraz szersze kręgi
Stara mądrość mówi, że im kraj jest bogatszy, tym mniej się rodzi w nim dzieci. Określa się to jako przejście demograficzne To już nieprawda. Od kilku lat to w państwach uboższych dzietność jest mniejsza.RealBakman
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Komentarze (174)
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Prawda jest taka, że trzeba stworzyć nowy odważny model społeczy i wprowadzić go w życie, ale aby to zrobić społeczeństwo musi być być gotowe ma takie zmiany, a będzie dopiero gdy świat spłonie. Świat spłonie dopiero po kolejnej
@orkako: To jest chyba najważniejszy czynnik. Znajomi ostatnio stwierdzili, że chcieliby dzieciaka ale dopiero jak będą mogli kupić mu od razu mieszkanie, by nie musiał zaczynać życia z pętlą kredytu na szyi jak oni. Podejście może i ok, każdy rodzic chce by dziecko miało lepiej niż oni. Ale z drugiej weź tu z takim
Czasy bezrozumnej gawiedzi jak sto lat temu, ze ludzie jedli piasek mając 10 dzieci spleśniałej izbie się skończyły.
Tym bardziej, że niż demograficzny sprzyja samej deflacji więc rośnie wartość samych majątków, ale neofeudalne świnie chcą nowych chłopów pańszczyźnianych bez kapitału ani
To nie takie stare powiedzenie, bo powszechny dobrobyt to dość nowy wynalazek. Jakieś 100-150 lat na "zachodzie".
Pewnie ileś dekad temu ktoś zobaczył korelację GPD <-> dzietność i wysrał takie wnioski nie patrząc że GPD koreluje też z 40 innymi czynnikami. Coś jak z tym że Polacy lubią stare auta i małe mieszkania bo często kupują :)
Problemem nie jest to, że ludzi nie ma. Problemy pojawiają się dopiero wtedy, gdy ludzie się pojawiają.
Z Marsa nikt nie zgłasza żadnych problemów.
więc to nie kwestia Janusza czy kapitalizmu