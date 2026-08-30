Za duży koszt wychowania dziecka..nie tylko finansowo, ale i czasowo, bo wymagania społeczne zbyt bardzo wzrosły. Do tego wysokie koszty życia, za małe mieszkania, obrzydzenie macierzyństwa, odciągnięcie kobiet od życia rodzinnego poprzez kariery zawodowe.

Prawda jest taka, że trzeba stworzyć nowy odważny model społeczy i wprowadzić go w życie, ale aby to zrobić społeczeństwo musi być być gotowe ma takie zmiany, a będzie dopiero gdy świat spłonie. Świat spłonie dopiero po kolejnej Pokaż całość