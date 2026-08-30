Rząd zwiększy wydatki na Fundusz Kościelny. Padła kwota, chodzi o miliony
Fundusz Kościelny w 2027 r. wzrośnie do 283,56 mln zł. Rząd nie likwiduje świadczenia, mimo wcześniejszych zapowiedzi.MistrzSumo
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Fundusz Kościelny w 2027 r. wzrośnie do 283,56 mln zł. Rząd nie likwiduje świadczenia, mimo wcześniejszych zapowiedzi.MistrzSumo
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Komentarze (112)
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#usmiechnietapolska
@radzioso532: Wszystkich? (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
@mareksa666: Zaraz zaraz, przecież masz rząd w którym jest Lewica, są nasze kochane ministry, równościowo-antykościelne gwiazdy, bez ich głosów to nie przejdzie, też są prawicowi? xDDD
Choć do jednej rzeczy ten fundusz się przydał, to tego że można obserwować wasze fikołki. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
1) Zaden kosciol ani wyznanie nie powinno byc fundowane z budżetu państwa
2) Fundowanie kościoła powinno odbywac się albo dobrowolnie przez wiernych albo pobierajac im % wynagrodzenia z wypłaty jak w Niemczech - to tez szyvko weryfikuję ich realna liczbę a nie zakłamuje 10x jak w Polsce
3) Religia powinna zostac usunieta ze szkół a właściwie nigdy
W sensie nie na wiarę i działalność, ale jeśli kościół posiada gotycki budynek, który ma wartość architektoniczną to państwo powinno pomóc w jego utrzymaniu.
Mieli uwalić fundusz kościelny, nie da się.
Mieli kasy niedosypywac do TVP, nie da się.
Trzy rzeczy ma które liczyłem, które wydają się proste, no ale widocznie się nie da.
@zosiaa: Wytłumacz nam jak chciałbyś z minimalną większością koalicyjną odrzucić weto prezydenckie. Chętnie posłucham i się czegoś "ciekawego" dowiem. xD
Ja widzę tylko jedno rozwiązanie. To sam kościół musiałby poprzeć taką ustawę i poprosić prezydenta o jej podpisanie. Prędzej ruskie dojdą militarnie do Lizbony niż to się wydarzy...¯\(ツ)/¯
@qoop: Nijak. W ogólnym spojrzeniu na społeczeństwo nie mamy silnych ruchów antykościelnych (i nie chodzi że wcale takich nie ma) a w polityce tym bardziej.
@qoop: ciekawe jak to zrobi żelazny elektorat fajnopolacy z Lidlów i Kauflandów
@Basiura89: Można obłożyć podatkiem sowieckich kolaborantów i ich potomków, którzy zrabowali majątek KK po 1945 roku. Niech spłacają swoje długi.
@qajajaj: Zgadzam się. Można stworzyć niezależną komisję, która rozliczy dokonania Komisji Majątkowej.
19 zrealizowanych, 43 niezrealizowane, 33 w toku i 5 zawetowanych, to aktualny i ostateczny bilans tego konkretnego programu na dziś.( ͡° ͜ʖ ͡°)