Kazda osoba z IQ wyższym niz 40 zgodzi sie z poniższą listą bez chwili wahania:



1) Zaden kosciol ani wyznanie nie powinno byc fundowane z budżetu państwa



2) Fundowanie kościoła powinno odbywac się albo dobrowolnie przez wiernych albo pobierajac im % wynagrodzenia z wypłaty jak w Niemczech - to tez szyvko weryfikuję ich realna liczbę a nie zakłamuje 10x jak w Polsce



3) Religia powinna zostac usunieta ze szkół a właściwie nigdy Pokaż całość