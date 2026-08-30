Islandia mówi "nie" Unii Europejskiej. Poznaliśmy wyniki referendum
Większość Islandczyków opowiedziała się przeciw negocjacjom akcesyjnym z Unią Europejską - poinformował islandzki nadawca publiczny RUV po przeliczeniu niemal wszystkich głosów.konradpra
- #
- #
- #
- 196
- Odpowiedz
Komentarze (196)
najlepsze
Musieliby otworzyć łowiska i swoją gopodarkę na EU, dostosować się do wszystkich przepisów EU. Często nie pasujących do kraju będącego przy kole polarnym, który jest dość specyficzny.
I przede wszystkim wpuścić niekontrolowaną imigrację z EU; do nich łódki z "ubogaceniem" nie dopłyną.
@jarek400: xd jeśli nie masz 12 lat to szczerze współczuję
Przykładem jest pani Von der Lyen z domu von Albrecht - potomkini niemieckiego rodu dla której zrobić wały na szczepionkach to nie problem. Inni Van Dyjkowie czy Van Rompuye też nie lepsi.
ETSy i ideologia CO2 to tylko wierzchołek góry lodowej i gwóźdź do trumny zarazem.
@vince87: Trzeba mieć ideologicznie nierówno pod kopułą żeby sądzić że zarżnięcie europejskiej gospodarki i dzięki temu zmniejszenie całkowitej ziemskiej emisji o 0,35% jest dobre. xDDD
W Norwegii rekordowy sprzeciw UE. Dorabiają się na wojnie spektakularnie, UE myśli jak na tym łapkę położyć (no i na obrzydliwych emisjach do opodatkowania).
Banda frajerów, tak samo jak duńczycy z wpuszczeniem i utrzymywaniem inuitów, wpuszczeniem amerykanów - to są rzeczy nie do odkręcenia.
Pozdrawiam.
Dla Polski nie ma lepszej alternatywy i potrzebujemy unii.
Islandii też przydałaby się Unia. Jednak oni nie znajdują się na granicy dwu mocarstw i mogą pozwolić sobie na odrzucenie ciemnych stron UE.
Jesteśmy wiecznie podatni na korupcję, manipulację, żądzę władzy...
BTW. Jak jeszcze wspominacie o sprzeciwie przeciw migracji to zobaczcie sobie jaki naród jest drugi liczebnie po Islandczykach ( ͡° ͜ʖ
@Professor_Of_Logic: To niech się zdystansują bardziej i przestaną płacić UE ( ͡° ͜ʖ ͡°)