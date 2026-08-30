Był kryzys finansowy 2007 to "myśleli" o UE. Teraz groźby amerykanów że ich przejmą, ambasador USA mówił że nie ma problemu żeby został po prostu gubernatorem Islandii xD To cyk znów wielkie rozmyślanie o dołączeniu do UE. Będzie kolejne zagrożenie to znów zaczną się zastanawiać.



W Norwegii rekordowy sprzeciw UE. Dorabiają się na wojnie spektakularnie, UE myśli jak na tym łapkę położyć (no i na obrzydliwych emisjach do opodatkowania).