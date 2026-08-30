Żydowscy osadnicy zaatakowali ekipę NBC News. Są ranni
Żydowscy osadnicy zaatakowali w sobotę w pobliżu Nablusu na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu ekipę amerykańskiej stacji telewizyjnej.MistrzSumo
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Żydowscy osadnicy zaatakowali w sobotę w pobliżu Nablusu na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu ekipę amerykańskiej stacji telewizyjnej.MistrzSumo
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Komentarze (14)
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"Ekipa NBC News zaatakowała osadników.Są ranni."
To nie takie trudne.
xD
@there_is_no_login: ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Czy NBC News zostało już okrzyknięte antysemickim?