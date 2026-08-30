27 tysięcy maili z apelem o bojkot nadchodzącej komedii
Brytyjska sieć kin Picturehouse Cinemas potwierdziła, że nie zamierza wprowadzić na swoje ekrany "Ali G: Who Iz I?". Trwa kampania mająca zachęcić pozostałe multipleksy do podjęcia podobnej decyzji.Soczi
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 57
- Odpowiedz
Komentarze (57)
najlepsze
@zubrzpuszczy:
jasne że dam,
na czarnych mszach potrzebna jest ofiara
nadasz się idealnie
picturehouse cinemas, co to wogole jest? chyba jednak jakąś żałosna akcja marketingowa.