Ciaza, urlopy macierzyńskie, krótszy okres pracy zawodowej, teraz jeszcze urlop na dni mentruacyjne, a później płacz, ze kobiety mniej zarabiają i maja mniejsze emerytury. I jeszcze parytety - 30% w Zarządach, ale nie w kopalni, czy szambiarni. Kogoś chyba tu juz doszctzetnie pop...lilo. Jeśli kobiety maja mieć czas na menstruacje, to ja poproszę o dni na masturbacje albo zebym wspólnie z zona mogł pporzadnie opróżnić prostatę w ramach profilaktyki onkologicznej.