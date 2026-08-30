Agnieszka Dziemianowicz-Bąk forsuje 12 dodatkowych dni wolnych tylko dla kobiet
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk na Campus Polska forsuje 12 dodatkowych dni wolnego, ale tylko dla kobiet. Nie dla dyskryminacji ze względu na płeć! Nie dla bólów lepszych i gorszych! Nie dla dzielenia pracowników!Bobito
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Komentarze (98)
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Jeśli naprawdę mamy się przejmować takim urlopem menstruacyjnym to te wszystkie Mietki co robią na budowie/taśmie z r---------i kręgosłupami powinny mieć ze 100 dni urlopu na regenerację kręgosłupa więcej. Ale to faceci więc c--j z nimi.
Z innej beczki to nawet od strony kobiet populizm najwyższych lotów bo jedne praktycznie w ogóle nie mają problemów z miesiączka a inne n--------a przez
@Zibi256: Kobiety mniej się nudzą i są bardziej wytrwałe w jednostajnych podobnych czynnościach, są lepsze na urzędniczki, księgowe itd. Pytanie tylko czy potrzebujemy tyle urzędów co mamy...
(╯°□°）╯︵ ┻━┻
@user_57: Nawrocki jako ostatnia tama przed lewackim szaleństwem
( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
(╯°□°）╯︵ ┻━┻
Zabawnie będzie, jak się zorientują że przez to janusze będą mieli jeszcze większe opory przed zatrudnianej kobiet xD
Normalnie, zgłaszasz się jako kobieta a jak mowią ci że nie drzesz p---ę że są transfobami, dyskryminujo i zgłaszasz ich do wszystkich możliwych instytucji xd
@Bestia_z_Jellystone: No to im każą, i kto na tym straci? Jak zwykle mężczyźni. Tu nie ma nic zabawnego.
ale to mężczyźni się radykalizują xd