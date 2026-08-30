Zastrzegli... ciszę. Kuriozalne roszczenie autorskie na YouTube u Davie504
Davie504 wyciszył dźwięk w filmie, żartując z utworu The Sound of Silence w komorze bezechowej, a algorytm YouTube i tak nałożył roszczenie za ciszę! Twórca punktuje duszny system Content ID, w którym autorskie boty bez karnie niszczą twórców nawet za parę sekund zaimprowizowanego riffu.mirekwirek
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Komentarze (25)
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Monetyzacja to teraz dobra tylko dla agencji YT.
Problem taki, że tamte serwisy wyglądają i działają jak kupa g...a.
Wchodzisz na taki serwis a tam same szury prawackie z żółtymi napisami.
Czyli jak np. wrzucasz na YT analizę/recenzje filmu, to wrzucenie całego
No i z jakiej paki jakis losowy gość ma zarabiać na muzyce jakiegoś zespołu?
I tu idzie najlepsze, bo "rzeźba" sprzedana a za jakiś czas zgłosił się inny wariat i powiedział że to był plagiat, że on taką zrobił wcześniej. xD
Miał być wykop za "duszny system" ale "Wy rwałeś się z pod stawówki" rozwaliło system.
@NoOne3: za dużo Mortal Kombat, ziom.