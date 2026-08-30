Ja powiem na swoim przykładzie, że tak naprawdę odwoływanie się nie ma sensu (o czym też mówił Davie), bo pierwsze odwołanie idzie de facto do wnoszącego roszczenia. Jak jesteście pewni swojego to można drugi raz się odwołać, ale tym razem sprawę rozpatruje YT. Jak uzna, że nie macie racji (w zasadzie 99% przypadków, bo YT ma gdzieś np. prawo cytatu czy fair use policy) to dostaniecie ostrzeżenie, po 3 ostrzeżeniu cały kanał Pokaż całość