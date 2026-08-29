377 tysięcy z budżetu państwa na... pogięty płot? Nowa rzeźba w Czarnolesie...
oburzyła internautów. Muzeum w Czarnolesie wzbogaciło się o nową rzeźbę zniekształcony metalowy płot z betonowymi blokami. Choć zdaniem ekspertów to poetycka instalacja sztuki nowoczesnej, jej zakup za niemal pół miliona złotych (z czego 377 tys. zł wyłożyło Ministerstwo Kultury) wywołał oburzenieTired_
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Komentarze (29)
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Proszę państwa....to jest miś...
Ciekawe kto to kupił za taką kasę.
@Jarek_P: no milion czynników, ale ostatecznie sprowadza się do tego, że albo masz pół bańki na koncie, albo takie g---o z ogrodzenia co spadło z naczepy i się powyginało
Ale rzeczywiście, straszne g---o xD.
Komentarz usunięty przez autora
No jak? Wykop peel