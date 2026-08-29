Absolutnie nie oceniam walorów tej rzeźby i sensu jej postawienia (bo tak, dla mnie też to wygląda jak coś, co by może za 200zł na złomie przyjęli, ale tylko pod warunkiem, że ten beton bym odkuł, bo z nim nie przyjmą), ale chciałbym tylko nieśmiało zauważyć, że to nie jest rzeźba za pół miliona. Cała inwestycja kosztowała pół miliona, koszt rzeźby w tym wszystkim jest o wiele mniejszy, na rachunek w takich Pokaż całość