USA chcą odciąć Chiny od zagranicznych serwerów AI z chipami Nvidii
Administracja Trumpa szykuje sankcje, które uderzą w chińskie firmy korzystające z centrów danych w Singapurze i Tajlandii wyposażonych w układy Nvidii. Iskrą zapalną był chiński model Kimi K3, trenowany właśnie na takich zagranicznych serwerach.real_scoria
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Komentarze (18)
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Czy nam się to podoba czy nie, XXI wiek będzie wiekiem istotnych wpływów Chin.
Chiny pokazały w czasie kryzysu paliwowego w Iranie, że nie są już chłopcem do popychania.
Np 3 dni temu FBI oskarzylo hakerow z chin o wlamania do FBI, NASA itd.
To zapewne jest kontynuacja tej gry