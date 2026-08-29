Gość mówi o tym, że rośliny wydzielają substancję, które mają chronić drzewa i roślinność przed grzybami i wdychanie jej podnosi odporność i jest naturalnym antydepresantem. Opiera się na jakichś badaniach Japończyków. Ja ze swojego doświadczenia a jeżdżę po lesie godzinę dziennie (w pracy xD) mogę powiedzieć, że wjeżdżając w las już po 3-4 minutach czuję różnicę. Odcinam się od rzeczywistości. I rzeczywiście dzieje się coś co wpływa korzystnie nastrój.