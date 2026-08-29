Wyniki powalają
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@vanschout: powrót do naturalnego biomu
( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
Szczególnie nocą.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Tymczasem las:
- Japończycy faktycznie badają shinrin-yoku, czyli przebywanie/spacery w lesie. Badania wskazują na krótkotrwałe obniżenie tętna, ciśnienia, napięcia/stresu i zmianę aktywności autonomicznego układu nerwowego w porównaniu z przebywaniem w mieście.
- Badanie Qing Li na 12 zdrowych mężczyznach po 3-dniowym pobycie w lesie rzeczywiście wykazało wzrost aktywności komórek NK o ok. 50%. Późniejsze małe badanie tej grupy wykazało, że część zmian była widoczna jeszcze
Wolę 10+ stron do przeczytania, niż filmik na jutube w którym jest 30 minut pitolenia na 3 minuty materiału.
Błagam, wróćmy do artykułów zamiast filmów obliczonych pod monetyzację.
@ContraventoFiero:
https://www.youtube.com/watch?v=Tt5lB-RoAi4