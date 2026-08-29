Na Podkarpaciu powstanie centrum demontażu samolotów. Ponad 200 miejsc pracy
Na Lotnisku Mielec ma powstać nowe centrum demontażu samolotów, odzysku części oraz logistyki komponentów lotniczych. Inwestycja zostanie ulokowana w nowym hangarze na terenie portu i według założeń ma docelowo zapewnić blisko 200 nowych miejsc pracy.Tumurochir
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Komentarze (43)
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I co w tym złego? Biznes jak wiele innych. Tworzy miejsca pracy, płaci podatki
Jezeli firma zarobi, podatki sie zgadzaja to wszystko w porzadku
Skoro są sprawdzeni, to ok( ͡º ͜ʖ͡º)