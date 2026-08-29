Super, taki demobil dla samolotów. A zawsze myślałem, że takie poważne konstrukcje się po prostu proszkuje i przetapia na arkusze blachy, a tu taki szok! Czyli co? Będzie nowy dział na olx? Używany silnik - pasuje do toma hawka.. Czy może będą sprzedawać klamoty w namiotach przy drodze na wagę?