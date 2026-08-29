Co za last dance! Mirosław z medalem ME w ostatnim starcie w karierze
Aleksandra Mirosław zakończyła karierę w imponującym stylu. Mistrzyni olimpijska z Paryża wywalczyła brązowy medal mistrzostw Europy, a o krążek rywalizowała z Natalią Kałucką. Po zakończeniu rywalizacji wzruszona Polka otrzymała owacje na stojąco od zgromadzonych w Laval kibiców i zawodników.Bobito
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Komentarze (15)
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Zależy czy liczymy od momentu gdy jej dyscyplina trafiła na Igrzyska, czy wcześniej.
Teraz pomyślcie, ile byśmy mieli złotych medalistek, gdyby nie przepalanie hajsu na piłkarzy ( ͡º ͜ʖ͡º)