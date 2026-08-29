Aleksandra Mirosław zakończyła karierę w imponującym stylu. Mistrzyni olimpijska z Paryża wywalczyła brązowy medal mistrzostw Europy, a o krążek rywalizowała z Natalią Kałucką. Po zakończeniu rywalizacji wzruszona Polka otrzymała owacje na stojąco od zgromadzonych w Laval kibiców i zawodników.