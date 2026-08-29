Sprzeczka na wysokości 3 tys. m Austriacki przewodnik zaatakował Polaka!
Na wąskiej grani szlaku Mürztaler Steig austriacki przewodnik próbował wyprzedzić polskie małżeństwo. Gdy Polak zaprotestował, usłyszał, żeby się zamknął. Chwilę później sytuacja zrobiła się naprawdę nerwowa i niewiele brakowało do fizycznej konfrontacji.mastodont54
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Komentarze (111)
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Jak jakieś wideo stanie się dość popularne, cofną władcy gór licencję, to będzie płacz, że sytuacja była zupełnie inna, hlip, hlip, ja to nie wiedział, że żyjemy w XXI wieku i każdy ma kamerę sportowa w
@mariusz_z_blighttown: wy to macie kompleksy.
Tam jest 70 komentarzy Austriaków,
też nie bronią swojego przewodnika. Fajnoaustriacy?
Kompleks.