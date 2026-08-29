Byłem na Grossglockner ponad 10 lat temu i to samo mnie spotkało . Czekałem grzecznie w kolejce na grani by wejść ostatnie metry na szczyt. Ze szczytu schodzili ludzie. Jest tam lufa z obu stron i strome podejście gdzie trzeba się wspinać. Jako że byłem zbyt uprzejmy to w chamski sposób przeszedł po mnie jeden przewodnik, a potem drugi. Wiało i było -10 stopni. Źle się stoi w takich warunkach. Przy trzecim Pokaż całość