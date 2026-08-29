USA.. Tam pracownik ma dość nikłe prawa pracownicze gdyby porównać do Europy. Jedzenie co to odszkodowanie mają zajebiste ( lub gdy nie wygrasz to milionowe kwoty za obrońcę.



Mój czas pracy szef liczy in-out czyli od kiedy zamknę drzwi od domu do momentu a wrócę do niego. ( nie aż tak kolorowo że za wszystkie godziny zapłacone ale jest okey nie narzekam). Ubezpieczenie 24/7.