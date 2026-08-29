Zmarł w pracy, ale odszkodowania nie będzie. Powód? Nie zdążył włączyć komputera
39-letni programista zmarł nagle w firmowej toalecie tuż po przyjściu do firmy. Urzędnicy odmówili wypłaty odszkodowania jego rodzinie, bo mężczyzna nie zdążył dotrzeć do swojego biurka ani włączyć komputera. Wdowa walczy w urzędzie o zmianę decyzji i 165 tysięcy dolarów.Tired_
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 47
- Odpowiedz
Komentarze (47)
najlepsze
Komentarz usunięty przez autora
Mój czas pracy szef liczy in-out czyli od kiedy zamknę drzwi od domu do momentu a wrócę do niego. ( nie aż tak kolorowo że za wszystkie godziny zapłacone ale jest okey nie narzekam). Ubezpieczenie 24/7.