Jednym z powodów słabszego wyniku jest ostrożność międzynarodowych firm. Konflikty zbrojne, ryzyko wzrostu cen energii i transportu oraz niepewność dotycząca popytu w Europie utrudniają podejmowanie decyzji o wieloletnich inwestycjach.

To jest wymienione jako pierwsze w artykule, a poza tym dalej jest wymienione, że to drugi najlepszy wynik w ciągu ostatnich kilku lat. I to tak dwukrotnie lepszy.