Zagraniczne inwestycje w Polsce spadły o 30 proc. System podatkowy odstrasza
Zagraniczne inwestycje w Polsce obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu wyhamowały. W pierwszym półroczu 2026 roku ich wartość wyniosła 1,69 mld euro, wobec 2,37 mld rok wcześniej. Inwestorów odstrasza m.in. system podatkowy, który zajął 35. miejsce wśród 38 analizowanych państw OECD.Skarbiec_Biz
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Komentarze (32)
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@PanSoloPL: Za pierwszych dwóch kadencji PO+PSL podniesiono VAT (PiS później przyklepał), spierdzielono odliczenia od środków transportu, składka rentowa w górę itd. Do spóły z PiSem rządzą ponad 20 lat i razem s--------i ten system choć proces zaczął się już wcześniej. W latach 90 i po 2000 przeprowadzono biurokratyzacje i zaczęto komplikować system. Mimo komputeryzacji (czyli teoretycznie znacznego zwiększenia wydajności
Pis rządzi przez 8 lat i nic się nie dzieje.
Tusk zawsze jak dochodzi do władzy to po roku kryzysy, wojny itp
No on chce dobrze, tylko ten świat się na niego wypina.
To jest wymienione jako pierwsze w artykule, a poza tym dalej jest wymienione, że to drugi najlepszy wynik w ciągu ostatnich kilku lat. I to tak dwukrotnie lepszy.
Do jego własnych sukcesów może zaliczyć:
-wstrzymanie i wieloletnie opóźnienie CPK i okrojenie projektu.
-zastopowanie budowy elektrowni jądrowej (przegonienie Koreańczyków, markowanie prac, brak podpisanej umowy na dostarczenie technologii)
-zastopowanie budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu
-zastopowanie użeglowienia Odry.
W artykule wypowiada się Bartosz Radzikowski, główny ekonomista Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, ale lepiej nawyzywać od randomów bo propaganda nie pasuje do faktów? xD