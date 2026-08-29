Oj bedzie zwała zwłaszcza na wsiach i w Polsce powiatowej demografia jest nieubłagana. Jak tylko zaczą umierać roczniki powojennego boomu którzy teraz mają około 70 lat będzie masa mieszkań i domów to właśnie ci ludzie dostawali mieszkania w wielkiej płycie jakieś zakładowe, czy to z hut czy pkp itp itd. I nie myślcie że na zadupiach emigranci się osiedlą bo tak samo jak na zachodzie srają na mieszkania za 1000euro we Włoszech Pokaż całość