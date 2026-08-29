Rekord niesprzedanych mieszkań w Warszawie. Deweloperzy zwiększyli podaż o 2/3
W drugim kwartale 2026 roku deweloperzy wprowadzili w Warszawie 4753 mieszkania, o 66,8 proc. więcej niż kwartał wcześniej. Liczba gotowych, niesprzedanych lokali wzrosła do rekordowych 3344, czyli 20,5 proc. oferty. Średnia cena mieszkań w nowych projektach spadła o 8,6 proc., do 18 593 zł za metr.Skarbiec_Biz
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Komentarze (20)
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tyle lat, ciągle ta sama tępa propaganda i czekanie na te mityczne spadki
tymczasem wzrost z 7000 zł za m2 do 20 000 zł za m2 przez niecałe 10 lat
chyba największy przegryw to ten kto odkładał te 2000-3000 zł miesięcznie i przez 10 lat w sumie tak naprawdę nic nie odłoży, zamiast wziąć na kredyt xd
https://www.youtube.com/watch?v=XJdzjWm0AZs
Ukrywają oferty i narazie UOKIK i CBA i pozostałe służby tego nie ruszają (za dużo polityków umoczonych w nieruchy) , ale już za kilka/kilkanaście lat BK2 to będzie najprawdopodobniej większa afera niż FOZZ.
Z Fozzu wyprowadzili pieniądze i zginęło kilka ok 4-6 osób.
Z BK2:
@san-san: oj tam oj tam, nikogo to nie obchodzi bo wtedy cała Polska będzie już mieszkać WE WARSZAWIE! ( ͡° ᴥ ͡°)
@sirdam: tak, ale nie do końca: mamy masę imigrantów zarobkowych w niewdzięcznych zawodach na zadupiach i jest ich coraz więcej. Przykład: całe przetwórstwo rybne na Pomorzu Środkowym, gdzie największe miasta mają po 100k, jest obsadzone ludźmi z Ameryki Południowej z całymi rodzinami i z dziećmi.
Nie wiem ile masz lat i czy pamiętasz jak to wyglądało w UK po 2004: masa