Konfitura - Niech pan nie przesadza
Kierujący hondą postanawia dać mi nauczkę przejeżdżając centymetry ode mnie i trąbiąc. Dlaczego? Bo korzystam z drogi, z której powinienem korzystać, ale że trzeba mnie wyprzedzić, no to robi się poważny problem. Tak właśnie wygląda poruszanie się rowerem po mieście tam, gdzie nie ma odpowiedniej inzawisza
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Komentarze (163)
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Ja: Dlaczego pan na mnie trąbił?
Baran: Bo jechałem a pan mi żeś pod koła wjechał.
Ja: No ale pan jechał lewym pasem i to daleko, a ja wjechałem na prawy. [w tym miejscu ulicy Puławskiej pasy nagle skręcają o jeden w lewo, robiąc miejsce na nowy
Oczywiście w momencie parkowania okaże się, że chodnik też jest dla samochodów. Ogólnie weźcie najlepiej siedźcie w
@tellet: ma takie samo prawo tzn ma prawo poruszać się ulicą
@dybligliniaczek: nic się nie zmienia - nadal stwarza. Nie ma obowiązku jazdy chodnikiem, po prostu gdy jest 60tka to może, ale nie musi. Jeśli jednak wybrał chodnik, to ma obowiązek ustępować pierwszeństwa pieszym i dostosować się