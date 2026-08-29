Miałem podobną sytuację. Wjechałem na ulicę, była pusta, samochody daleko za mną. I nagle jeden mija mnie na gazetę i trąbi. Za chwilę spotykamy się na czerwonym.

Ja: Dlaczego pan na mnie trąbił?

Baran: Bo jechałem a pan mi żeś pod koła wjechał.

Ja: No ale pan jechał lewym pasem i to daleko, a ja wjechałem na prawy. [w tym miejscu ulicy Puławskiej pasy nagle skręcają o jeden w lewo, robiąc miejsce na nowy Pokaż całość