Android 17 ukryje przed operatorami adresy odwiedzanych stron
Android 17 wprowadzi systemową obsługę Encrypted Client Hello, czyli szyfrowania nazwy domeny już na etapie nawiązywania połączenia HTTPS. Dzięki temu operatorzy i osoby monitorujące sieć nie zobaczą, z jakimi serwisami się łączymy. To nie zastąpi VPN, ale utrudni profilowanie użytkowników.real_scoria
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Komentarze (35)
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Pewnie do tych adresów będzie miał dostęp google :D
Nie pewnie, tylko na pewno... ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nie no, tyle to nie...
Prędzej uwierzę, że Google zrobi to aby utwierdzić swoją pozycję monopolisty niż w "dobro klientów".
Nawet jak używasz trybu incognito, VPN i innych bajerów to są w stanie Cię wyróżnić na tle innych użytkowników tylko