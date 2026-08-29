



1. Sierpień 2023 – lokatorka przestaje płacić czynsz

2. 31 stycznia 2024 – wygasa ostatnia umowa najmu

3. Kwiecień 2024 – założenie sprawy o eksmisji po uprzednich wezwaniach do opuszczenia lokalu

4. Sierpień 2025 – wyrok SR po naszej myśli (eksmisja)

5. Grudzień 2025 – lokatorka się WYPROWADZA

6. Styczeń 2026 – lokatorka składa apelację

7. Lipiec 2026 – SO oddala apelację i stwierdza, że wyrok eksmisyjny jest prawomocny

8. Lipiec 2026 – mamy prawomocny wyrok, budynek jest opuszczony (lokatorka się wyprowadziła, brak bieżącej wody, mamy fakturę za prąd z 0 kwH zużycia), więc w obecności POLICJI i samej LOKATORKI, która przyjechała na miejsce wchodzimy po raz pierwszy do lokalu wyłamując zamki (lokatorka nie chciała sama otworzyć)

9. Sierpień 2026 – lokatorka składa pozew o przywrócenie posiadania twierdząc, że dalej mieszka, że w mieszkaniu jest sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci, że nie mamy prawomocnego wyroku eksmisji itp.

10. Sierpień 2026 – SR wydaje ZAOCZNIE postanowienie o oddaniu kluczy i zakazuje nam wchodzić do mieszkania.

Innymi słowy SR nakazał nam oddanie kluczy do domu, w którym nikt nie mieszka o grudnia 2025 roku tak naprawdę obcej osobie bez żadnego tytułu prawnego. CHORE PAŃSTWO.

