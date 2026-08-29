1. Sierpień 2023 – lokatorka przestaje płacić czynsz
2. 31 stycznia 2024 – wygasa ostatnia umowa najmu
3. Kwiecień 2024 – założenie sprawy o eksmisji po uprzednich wezwaniach do opuszczenia lokalu
4. Sierpień 2025 – wyrok SR po naszej myśli (eksmisja)
5. Grudzień 2025 – lokatorka się WYPROWADZA
6. Styczeń 2026 – lokatorka składa apelację
7. Lipiec 2026 – SO oddala apelację i stwierdza, że wyrok eksmisyjny jest prawomocny
8. Lipiec 2026 – mamy prawomocny wyrok, budynek jest opuszczony (lokatorka się wyprowadziła, brak bieżącej wody, mamy fakturę za prąd z 0 kwH zużycia), więc w obecności POLICJI i samej LOKATORKI, która przyjechała na miejsce wchodzimy po raz pierwszy do lokalu wyłamując zamki (lokatorka nie chciała sama otworzyć)
9. Sierpień 2026 – lokatorka składa pozew o przywrócenie posiadania twierdząc, że dalej mieszka, że w mieszkaniu jest sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci, że nie mamy prawomocnego wyroku eksmisji itp.
10. Sierpień 2026 – SR wydaje ZAOCZNIE postanowienie o oddaniu kluczy i zakazuje nam wchodzić do mieszkania.
Innymi słowy SR nakazał nam oddanie kluczy do domu, w którym nikt nie mieszka o grudnia 2025 roku tak naprawdę obcej osobie bez żadnego tytułu prawnego. CHORE PAŃSTWO.
Sąd przypomniał właścicielowi nieruchomości, że mieszka w Polsce
1. Sierpień 2023 lokatorka przestaje płacić czynsz2. 31 stycznia 2024 wygasa ostatnia umowa najmu3. Kwiecień 2024 założenie sprawy o eksmisji po uprzednich wezwaniach do opuszczenia lokalu4. Sierpień 2025 wyrok SR po naszej myśli (eksmisja)5. Grudzień 2025 lokatorka się WYPROWADZA6. Stycarcypatelniagrozy
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Komentarze (235)
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Tymczasem zamiast na
https://www.facebook.com/groups/wynajemczarnalista/?locale=pl_PL
Powinna być oficjalna strona gdzie wystarczy wpisać pesel i wypluwa historię. Do pobieranie myta od najmu państwo jest pierwsze, do pomocy - ostatnie.
Jak to powinno wyglądać:
W umowach obowiązkowo powinien być zapis, że w razie nieprzestrzegania jej zapisów pesel trafia do PAŃSTWOWEGO rejestru. Ktoś nie płacić, zgodnie z prawem wzywasz do zapłaty, nie odpowiada - z automatu przepada kaucja, pesel trafia do rejestru a Ty wchodzisz do swojego mieszkania i wyprowadzasz osobę niepłacącą.
Przy kolejnym najmie z poziomu mobywatela powinieneś mieć zakładkę w
G@#no prawda.
Jak ktoś ma pracę w projekcie, to tak właśnie jest - robisz w projekcie rok, może dwa i nie zawsze twoje kwalifikacje są potrzebne w tej
Przerabiałem to u sąsiada, który finalnie stracił działkę z domem za długi, które narobiła lokatorka. Jak jej odciął prąd to jeszcze dostał wyrok przeciwko sobie, ona założyła sobie własny licznik, nie płaciła i jeszcze musiał płacić za to, bo mu wszedł komornik. Łącznie z 6 spraw w sądzie. Wszystko ciągnęło się latami,
I wtedy nie zadne policje, prokuratury, bo juz wtedy jest slad w systemie ze jest taka sytuacja i koniec
Pojechali, za fraki na zewnatrz, jak fikaja ti w------l. wszystkie rzeczy w------e i se moga dzwonic po policje sami. Przyjechali, nie ich sprawa, wlasciciel mieszkania w mieszkaniu, nie placacy
Jak zaczniesz robić wszystko z policją to wszędzie będzie ślad i oni są już chronieni.
Inni znajomi zrobili po prostu tak, że nic nie straszyli, tylko poczekali jak wynajmujący co nie płacili 3 miechy wyjadą na weekend i wparowali do mieszkania, wymienili zamki, wywieźli ich rzeczy w pudłach do
Sąd podjął sprawę po roku.Wyrok wydał
@arcypatelniagrozy na jakiej podstawie wydano wyrok zaoczny?
1. Właściciel olał wezwanie na rozprawę.
2. Powód podał zły adres
Jeżeli pozwany (tu właściciel nieruchomości) nie złoży odpowiedzi na pozew, lub nie stawił się na rozprawę. To Sąd nie sprawdza stanu faktycznego, tylko wydaje wyrok na podstawie tego co jest w pozwie.
Na szczęście od tego wyroku dość łatwo mozna sie odwołać
Idziesz do kebaba i szukasz gościa który mówi że jest z Turcji, tak naprawdę jest z Gruzji i ma znajomego który ma znajomego.
1. Składacie sprzeciw.
2. Sad wyznacza termin normalnej rozprawy.
3. Baba przegrywa.
Nie zapomnijcie wystąpić o zwrot kosztów zastępstwa procesowego, jeśli takowe będzie.
Bezpieczna inwestycja mówili, dochód pasywny mówili
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Z drugiej strony niedługo, żeby wynająć mieszkanie trzeba będzie przechodzić screening jak w jakimś CIA. I będą sprawdzać umowy o pracę, telefonować do byłych landlordów na lata wstecz. Myślę, że rekord z BIK oraz aktualne zaświadczenie o niekaralności
I co w tym dziwnego w obliczu zalewu hołoty?
@nairamk: trochę jak w pracy, właściciel próbuje ocenić czy z najemcą będą problemy.
Raczej nikt nie oczekuje robienia fikołków. Zwykle patrzą kto przychodzi, czy ma pracę czy ma zwierzęta + następuje oglądanie lokalu itp.