Tak na wszelki wypadek dla osób które nie miały kontaktu z giełdą:

"Pozycja long (długa) oznacza zakup aktywa z nadzieją na wzrost jego ceny, podczas gdy pozycja short (krótka) polega na spekulacji na spadki ceny poprzez sprzedaż pożyczonego aktywa i jego późniejsze odkupienie taniej".