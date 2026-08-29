Czym się różni pozycja long i short na giełdzie? Znany ekspert tłumaczy jasno
Lubiany - zwłaszcza na Wykopie - ekspert w sprawach biznesowych, giełdowych, motoryzacyjnych, a także nawet damsko-męskich, wyjaśnia w sposób jasny i przejrzysty czym się różnią od siebie te dwie pozycje.Lolenson1888
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Komentarze (56)
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"Pozycja long (długa) oznacza zakup aktywa z nadzieją na wzrost jego ceny, podczas gdy pozycja short (krótka) polega na spekulacji na spadki ceny poprzez sprzedaż pożyczonego aktywa i jego późniejsze odkupienie taniej".
Ciesze sie, ze moglem pomóc
@michalbialekwewlasnejosobie: upłynął:
• Czas upłynął. — czas przeszły
• One upłyną w najbliższym czasie. — czas przyszły.
O taki wykop walczyłem