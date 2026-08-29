Sprzedajemy wyroby za miliardy euro, ale nikt nie zna naszych marek
Polskie firmy dobrze sobie radzą z produkcją i eksportem, ale trudniej przychodzi im budowanie własnych marek rozpoznawalnych na świecie. W Global Innovation Index 2025 Polska zajmuje 13. miejsce pod względem udziału eksportu dóbr kreatywnych w handlu, ale 35. pod względem wartości globalnych marek.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (41)
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Ubrania kupujesz na Temu?
Popatrz na takiego Adidasa. Napisz do nich, że są p------i i niepotrzebnie tyle kasy ładują w marketing. Że to sie nie zwróci i ich wyliczenia i doswiadczenia są błędne.
Ludzie często dopłacają za markę. Marka też sprzedaje się pocztą pantoflową. Wiec kasa wydana na marketing w końcu się zwraca i to z nawiązką
Są polskie marki które można kupić, ale dalej mam poczucie, że nasze firmy to konsumenta głównie chcą j---ć na kasę, a nie robić
Prawda jest taka, że trzepiemy te meble dla IKEA albo jako podwykonawca dla marek zachodnich.
Żywność eksportuje Lidl, a granulat rozsyła Castorama.
I przez parę lat było tak: aplikacja na Androida darmowa, na apps płatna, a na windows phone... Nie ma.
Czasy sie zmieniły i myślenie o „narodowych produktach” jest mrzonką
współczesny sprzęt AGD przypomina składaka ze 100 części, których jakość jest ściśle związana z oczekiwanym zyskiem na produkcie. Mówienie że mam sprzęt firmy X jest po prostu śmieszne, bo w przypadku 90% „producentów” AGD jedyne co od nich kupiłeś to logo,