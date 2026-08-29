Heh, powiem przewrotnie, że właśnie dlatego tak dużo sprzedajemy, bo niektórzy kupujący z poza Polski nie mają o tym pojęcia ;)



Czasy sie zmieniły i myślenie o „narodowych produktach” jest mrzonką

współczesny sprzęt AGD przypomina składaka ze 100 części, których jakość jest ściśle związana z oczekiwanym zyskiem na produkcie. Mówienie że mam sprzęt firmy X jest po prostu śmieszne, bo w przypadku 90% „producentów” AGD jedyne co od nich kupiłeś to logo, Pokaż całość