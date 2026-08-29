Kazdy rodzaj spawania wyjasniony w 8 minut
Każdy rodzaj spawania wyjaśniony w kilkanaście minut spawanie gazowe, MMA (elektrodą otuloną), drutem proszkowym, MIG, MAG, TIG oraz zgrzewanie punktowe. Dowiesz się, czym różnią się poszczególne metody spawania, którą wybrać do cienkiej blachy, grubej stali, aluminium i pracy na zewnątrz.HardWax
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Komentarze (42)
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@Kondtrad: @OsakaOsaka: napisali spawacze zarabiający po 16k do łapy, którzy nie chcą konkurencji.