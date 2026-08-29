Co to są "ocupas" w Hiszpanii: Dlaczego mieszkańcy Barcelony montują druty kolcz
W Barcelonie ludzie montują druty kolczaste na balkonach, bo boją się, że ktoś wejdzie im do mieszkania.konkarne
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W Barcelonie ludzie montują druty kolczaste na balkonach, bo boją się, że ktoś wejdzie im do mieszkania.konkarne
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Komentarze (18)
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Żyjemy w bantustanie w którym nie jest wazny czyn, tylko kto go popełnił i względem kogo :(
Jak cię napadnie synek jakiegoś członka elyty i się skutecznie obronisz to pójdziesz siedzieć bo synek dostał depresji i w momencie popełniania czynu był niepoczytalny - a ty byłeś poczytalny skoro skutecznie się obroniłeś :(
Jesteś synkiem prokuratora? No
A u nas za takie coś właściciel zostanie rpzykałdnie ukartany - czy dobrze kojarzę więzienie do dwóch lat?
Podlacza sie na lewo, walna solary na dachu I baterie. Woda z bidonu ktory Im dowioza.
Cale osiedla nie Maja biezacej wody I pradu I daja rade tym sposobom