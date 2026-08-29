U nas drutu kolczastego nie można tak sobie zakładać bo jak złodziej się nabije to jeszcze można sobie kłopotów narobić. Najlepiej aby pan złodziej już wszedł i was ze trzy razy dźgnął nożem i upewniwszy się, że piżamka zmienia kolor na czerwony to wtedy macie już podstawę do obrony i możecie bronić się rękami lub z użyciem nóg ale bez obuwia co by nie przekroczyć obrony koniecznej i pana prokuratora nie w-----ć.