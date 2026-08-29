Naukowcy obalili koronny argument pracodawców. Upadł mit o pracy zdalnej
Szkodliwość pracy zdalnej to mit, wykazało najnowsze badanie. Okazało się, że ta forma wykonywania obowiązków zawodowych nie wpływa negatywnie na zdrowie psychiczne ani też nie utrudnia współpracy. Co więcej, może sprzyjać dłuższemu stażowi pracy w jednej firmie.Zoyav
- #
- #
- #
- #
- 158
- Odpowiedz
Komentarze (158)
najlepsze
Jedyny " minus" ale nie dla szarego człowieka a urzędu to mniej pieniędzy z zlodziejomatów przy parkingach, mniejsze wpływy z podatków i mniej nowo budowanych
@Y3ll0w69: I zapewne za kilka lat realnie scedować na bardziej rozwinięte systemy AI (uczące się z zarejestrowanych połączeń pracownik-biuro oraz wygenerowanych plików). Wiadomo, że dziś to jeszcze "niedorozwinięte" systemy, sypiące błędami - natomiast nie ma co się zastanawiać, postęp w tej dziedzinie jest - bo leża za tym potencjalnie wielkie pieniądze. O ile utrzymanie pracownika to konieczność comiesięcznych wypłat i wydatki ochronno-socjalne
Dosłownie w czasach jaskiniowców duża część populacji siedziała na dupie w okolicy jaskini i zajmowała się rzeczami. W czasach starożytnych i średniowiecza aż do nowożytności praktycznie każdy fachowiec, biznesmen, rzemieślnik mieszkał nad własnym zakładem ewentualnie ludzie uprawiali pola w zasięgu wzroku od domów (kobiety i dzieci często większość dnia spędzały w domu przy obowiązkach).
Jak już
@jamajskikanion:
I to też nie tak do końca, wokół wielkich zakładów zaczęto budować osiedla robotnicze po to żęby robotnicy NIE MUSIELI tracić czasu na dojście do
U mnie góra mówi otwarcie, docelowo 50/50 bo tak jest we Francji i wszędzie ma być jak we Francji.
@mrocznegacie: ale dopisz uczciwie, że naukowcy Amerykańscy :)
Ech, wychodzi zaściankowość i braki w wyobraźni:
-Ej, ty, tam przy betoniarce!
-Czego?!
-Załaduj cement, piach i wodę, wymieszaj i przywieź taczkami do nas na
A najwieksza efektywność była jak pracowaliśmy 100% zdalnie podczas covida. W firmie to przychodzę po 8. Od razu kawa i byle do daily
@lewoprawo: I tu jest pies pogrzebany.
(i może to być głupia, niewyedukowana opinia, ale skoro pracodawcy tak cisną na powroty do biur, które są średnio opłacalne ekonomicznie dla pracodawcy, to muszą być jakieś powody. Piszecie tu o managerach średniego szczebla, ale to nie oni ustalają
prawda jest taka ze na home office wiellu ludzi leci w c---a i nie dowozi albo mogłaby dowozić więcej. Plus ukrywanie pracy na 2 etat. Więc są powody, dla których się od pełnej pracy zdalnej odchodzi.
@guilmonn: nie dowozi więcej bo za więcej nie płacą więcej tylko dokładają więcej obowiązków