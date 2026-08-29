Ja tam myślę, że pracodawcom praca zdalna opłacałaby się z definicji, ALE problemem niestety jest to, że ludzie w takiej pracy szybko zaczynają się albo o--------ć na całego, albo szukać drugiej pod OE.



(i może to być głupia, niewyedukowana opinia, ale skoro pracodawcy tak cisną na powroty do biur, które są średnio opłacalne ekonomicznie dla pracodawcy, to muszą być jakieś powody. Piszecie tu o managerach średniego szczebla, ale to nie oni ustalają Pokaż całość